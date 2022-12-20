قصف "إسرائيلي" يستهدف محيط دمشق

شفق نيوز / أعلنت وسائل اعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم "إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق"، فيما أصيب عدد من الجنود السوريين.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه في الهجوم الجوي وفق "حوالي الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم (الثلاثاء)"، تضمن "رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا".

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ".

وتابع المصدر أن "الهجوم أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح، وبعض الخسائر المادية".

وطال القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.

وأفاد المرصد عن سقوط قتيلين جراء القصف، من دون أن يتمكن من تحديد هوية أو جنسية أي منهما.

وتنشط في المنطقة، وفق المرصد، فصائل موالية لطهران وحزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني في سوريا منذ العام 2013 دعما للقوات السورية.

وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.