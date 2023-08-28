قصف إسرائيلي يخرج مطار حلب عن الخدمة

شفق نيوز/ نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري سوري، إن إسرائيل نفذت قصفا جويا فجر اليوم الاثنين مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

ولفت المصدر إلى أنه "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، كاشفا أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

يأتي ذلك، عقب أسبوع من شن القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق الاثنين الفائت، ما أدى إلى إصابة عسكري بالجيش السوري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جانبها أعلنت وزارة النقـل السورية، تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية، وذلك بسبب القصف الاسرائيلي الذي استهدف المطار وأدى لخروجه عن الخدمة.