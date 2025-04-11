قصف إسرائيلي ومدفعي يستهدف جنوبي لبنان

شفق نيوز/ اقدم الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، على قصف بلدة عيتا الشعب الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في تصعيد ميداني جديد تشهده المنطقة الحدودية.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن هذه العمليات تأتي ضمن محاولات إسرائيلية مستمرة لمنع السكان المحليين من تنفيذ عمليات حفر أو إعادة بناء للمنازل التي دُمرت خلال المواجهات الأخيرة.

وفي سياق متصل، تصدّت دورية من الجيش اللبناني لقوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق في منطقة الحميض على أطراف بلدة علما الشعب الجنوبية، حيث توغلت القوة الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ونفذت أعمال تجريف وقطع للأشجار، ما استدعى استنفاراً ميدانياً متبادلاً بين الجانبين.