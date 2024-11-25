قصف إسرائيلي لنقاط عبور حدودية بين لبنان وسوريا

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري سوري، مساء الاثنين، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف عدداً من نقاط العبور إلى لبنان أسفر عن جرح شخصين.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري أنه وفي الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين شنت إسرائيل "عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية" واستهدفت نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص.

وأشارت إلى أن أضرارا لحقت بجسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية الحدودية جراء القصف الإسرائيلي.