قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية ببيروت (فيديو)

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة، غارة بعدة صواريخ استهدفت مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع، فيما هرعت فرق الإسعاف لمكان الاستهداف.

ولم يعرف على الفور طبيعة الاستهداف.

بدوره ذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن الغارة الإسرائيلية أصابت هدفاً قرب مسجد "القائم" في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، لم تتبين طبيعته بعد.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الغارة نفذتها طائرات F35 استهدفت قيادياً بارزاً في حزب الله بالضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت.

فيما مصدران أمنيان لبنانيان إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله.