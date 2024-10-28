قصف إسرائيلي "غير مسبوق" على لبنان

شفق نيوز/ شهدت مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، يوم الاثنين، قصفا غير مسبوق، ما أثار تساؤلات عن احتمال فرض إسرائيل منطقة عازلة بقوة النيران.

وأظهرت صور قيام الجيش الإسرائيلي بنسف أحياء كاملة في بلدة عيترون جنوبي لبنان، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي، إصدار أوامر إخلاء لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان.

كما نفّذ سلاحُ الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة صور في جنوب لبنان، بعد إصدارِ الجيش تحذيرا بإخلاء شوارعَ وأحياءٍ بكاملها في المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه التحذيري إن أنشطة حزب الله تُجبِرُهُ على استخدام القوة، داعياً سكانَ مدينة صور إلى الابتعاد عن المنشآتِ والمباني المحددة في البيان والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

في سياق متصل، أفادت وزارةُ الصحة اللبنانية بسقوط 5 قتلى و10 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مبنًى في حي الرمل بمدينة صور جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن حزبُ الله استهداف تجمُّع لقوات إسرائيلية للمرة الرابعة عند بوابة فاطمة الحدودية.

كما أكد الحزبُ في بيانين مُنفصلين استهدافَ شركةِ يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيَّرةٍ انقضاضية وكريات شمونة ومنطقة العمرا غرب الوزاني شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.