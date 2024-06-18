قصف إسرائيلي عنيف على مخيم النصيرات والضحايا بالعشرات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الثلاثاء، بمقتل 17 فلسطينيا وإصابة آخرين وسط قطاع غزة بعد قصف 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج فجر الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم النصيرات في القطاع.

وقبلها بساعات، نقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت الطائرات الاسرائيلية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.

كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحلقت الطائرات المسيرة الاسرائيلية بشكل مكثف في سماء مدينة دير البلح وسط القطاع.