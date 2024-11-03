قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان وحزب الله يمطر الجليل‎ بالصواريخ

شفق نيوز/ منذ فجر الأحد ولغاية الآن، تواصل الطائرات الإسرائيلية، سلسلة غاراتها على بلدات عدة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 صاروخًا أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل بشمال تل أبي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية (جنوب) بغارتين متتاليتين، كما تعرضت بلدات "كفرفيلا" في إقليم التفاح، وأطراف بلدة "أنصار" في قضاء النبطية، وبلدتا "حانين" و"شقرا" في قضاء بنت جبيل، لغارات جوية شنَّتها الطائرات الإسرائيلية.

‎وفي سابقة من نوعها، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة على منطقة جبل أكروم الحدودية مع في قضاء عكار شمالي لبنان، كما استهدفت الغارات معبري قلد السبع وجرماش في أقصى شمال شرقي البلاد.

‎وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من قصف الطيران الإسرائيلي معبر جوسيه، شمال بلدة القاع الحدودية في منطقة البقاع، للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وفي بيانات منفصلة للجيش الاسرائيلي، نُشرت الأحد على حسابه بمنصة “إكس”، قال إنه بعد صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقتي كرمئيل ومنشية حيفا، رُصد إطلاق صاروخين من لبنان، تم اعتراض أحدهما، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي، تم اعتراض بعضها، فيما سقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وذكر في بيان آخر: “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها في خليج حيفا والجليل الأعلى، رصدنا نحو 10 صواريخ أُطلقت من لبنان، اعترض سلاح الجو بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة”.

وأشار أيضًا إلى اعتراضه طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

وأردف: “إثر الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 07:26-07:29 (05:26- 05:29 ت.غ) في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو خمسة صواريخ أُطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة”.