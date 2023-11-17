قصف إسرائيلي على محيط دمشق

شفق نيوز/ قال التلفزيون الرسمي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.

ولم يوضح التلفزيون السوري على الفور المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن وسائط الدفاع الجوية تصدت لقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق"، مشيرا إلى أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، مشيراً إلى أن القصف أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية.

وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق إن إسرائيل تشنها بين وقت وآخر على أهداف متفرقة في البلاد.

واعترفت إسرائيل بشن هجمات في سوريا بالفعل وقالت إن "الهدف من ورائها تقويض محاولات إيرانية لتثبيت قواعد قريبة منها أو تهريب أسلحة إلى المنطقة".