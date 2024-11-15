قصف إسرائيلي جديد يستهدف "المزة"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، بأن قصفا إسرائيليا جديدا استهدف منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، وذلك بعد 24 ضربة مشابهة تبناها الجيش الإسرائيلي رسميا في الحي المذكور ومنطقة قدسيا بريف دمشق.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، عن شهود عيان أنهم شاهدوا حركة لسيارات الإسعاف في محيط أحياء كفرسوسة والمزة، فيما لم تتضح طبيعة الهدف الذي تعرض للقصف في المزة.

وكانت ضربة أمس الخميس، قد أسفرت عن مقتل 15 شخصا، بينهم أطفال بحسب وكالة "سانا" الرسمية، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مواقع ومنشآت لـ"حركة الجهاد الإسلامي".

ومنذ مطلع العام الحالي تحولت منطقة المزة إلى هدف متكرر لإسرائيل، وقتل فيها خلال الأشهر الماضية قادة من "حزب الله" وآخرون يتبعون لـ"الحرس الثوري" الإيراني، وهو ما تبناه الأخير بسلسلة بيانات متفرقة.

وتعتبر المزة من الأحياء الراقية في العاصمة دمشق، ويوجد فيها مقار سفارات وبعثات دبلوماسية، فضلا عن العديد من المراكز الأمنية التابعة للنظام السوري.