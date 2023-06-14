قصف إسرائيلي جديد في محيط دمشق

شفق نيوز/ أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع السوري الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق".

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، بأن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء ريف دمشق".

فيما قالت "إذاعة شام إف إم"، إن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف محيط قرية المقيلبية في الكسوة غربي دمشق، وسيارات الإطفاء توجهت للمكان لإخماد الحريق الناجم عن الاستهداف دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة.

بدوره، أصدر الجيش السوري، بيانا أوضح فيه ملابسات القصف الإسرائيلي غرب دمشق.

وجاء في البيان الذي نقله مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 05: 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

المصدر: وسائل اعلام سورية - RT