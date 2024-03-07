قصف روسي يوقع 20 قتيلا مناهضا للحكومة السورية

شفق نيوز/ اكد مسؤول روسي، يوم الخميس، أن طائرات روسية قصفت قاعدتين يديرهما مقاتلون في محافظة إدلب السورية، مما أودى بحياة 20 مسلحا مناهضا للحكومة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الأميرال فاديم كوليت، المسؤول الكبير بمركز روسي معني بإيجاد تسوية في سوريا، قوله: إن "الضربات وقعت يوم الثلاثاء".

وتقاتل القوات الروسية في سوريا منذ عشر سنوات دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأضاف كوليت أن الهجمات دمرت "موقعين يُستخدمان قاعدتين للمقاتلين المشاركين في قصف قوات الحكومة السورية، قُتل أكثر من 20 إرهابيا".

كما نقلت الوكالات عن كوليت قوله إن "جنديا سوريا قُتل عندما تعرضت القوات الحكومية لإطلاق نار من مقاتلين في محافظة اللاذقية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".