قصف روسي يودي بحياة بطلة رقص أوكرانية كانت تتدرب مع والدها

شفق نيوز/ أودى قصف روسي بمدينة "كريفي ريه" (Kryvyi Rih) جنوب أوكرانيا، بحياة بطلة أوكرانية بـ"رياضة الرقص" تبلغ من العمر 20 عاما.

ووفقا لصحيفة "برافدا"، توفيت الفتاة التي تدعى "داريا كوردل"، متأثرة بشظايا بعد إصابتها بجروح "نتيجة هجوم صاروخي على منطقة إنهوليتس السكنية في 9 يوليو/ تموز الحالي".

وتم الإعلان عن الخبر المأساوي من قبل أكاديمية القانون بجامعة أوديسا الوطنية، في منشور على فيسبوك.

وقالت الأكاديمية إن كوردل، وهي طالبة بكلية "كريفي ريزوكوغو" القانونية "كانت فتاة مسؤولة وذكية وطموحة، ولعبت دورا نشطا في حياتها الطلابية، وكانت تحب الرياضة".

وأعربت "بالنيابة عن المدرسين والطلاب عن خالص التعازي للأسرة"، وأضافت أنها "تشاركهم حزنهم" على رحيلها.

وأشارت إلى أنه نتيجة القصف "أصيب والد داريا الذي كان قريبا من ابنته بجروح".

وأعلنت أنه "بمبادرة من مجلس الطلاب، سيتم تقديم مساعدات مالية لعائلة الضحية".

وتقول الصحيفة إنه "في وقت القصف، كانت داريا تتدرب مع والدها في ملعب رياضي، وتم نقلهما إلى المستشفى، لكن البطلة الأوكرانية فارقت الحياة وكان من الصعب إنقاذها، ولا يزال والدها في المستشفى ويتلقى العلاج".

ولفتت برافدا إلى أن كوردل "فازت في العديد من مسابقات رياضة الرقص الدولية".