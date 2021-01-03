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قصف جوي يستهدف مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق منبج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-03T05:47:43+0000
قصف جوي يستهدف مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق منبج

شفق نيوز/ أكدت مصادر محلية من مدينة منبج استهداف طائرة مسيرة مساء امس السبت بالقنابل محيط معبر أم جلود الفاصل بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري.

وأوضحت هذه المصادر لوكالة شفق نيوز، أنّ الطائرة المسيرة استهدفت شاحنات للنفط في المنطقة المذكورة وأدت لاندلاع الحرائق فيها دون معرفة الأشخاص المستهدفين أو التأكد من الخسائر البشرية جراء هذا القصف.

وقصفت طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي عدة مرات مواقع تابعة للفصائل في تلك المنطقة خلال العام الفائت واستهدفت أشخاصا من الفصائل المتشددة وبعضهم قادة سابقين في تنظيم داعش.

بدورها ردت الفصائل الموالية لتركيا بقصف عدة مواقع تابعة لمجلس منبج العسكري بالأسلحة الثقيلة بالقرب من معبر أم جلود وأم عدسة في الريف الشرقي لمدينة منبج بالتزامن مع قصف الطائرة المسيرة والتي يعتقد بأنها تابعة للتحالف الدولي أو لروسيا.

وألحق قصف الفصائل الموالية لتركيا أضرارا مادية بمواقع مجلس منبج العسكري دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أنّ طائرة مسيرة مجهولة استهدفت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي شاحنة للنفط قرب معبر الحمران التجاري بالقرب من مدينة جرابلس الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا والتي قصفت بدورها في 30 من الشهر الفائت مواقع لمجلس منبج العسكري على طول خط الساجور الفاصل بينهما وعدة مواقع أخرى غربي مدينة منبج منها قرى عون الدادات والتوخار وجراد.

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