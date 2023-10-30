قصف جديد يطال قاعدة امريكية في سوريا بـ15 صاروخاً

شفق نيوز/ أفادت قناة الميادين المقربة من حزب الله، يوم الإثنين، بتعرض قاعدة امريكية في سوريا الى قصف بـ15 صاروخاً.

وذكرت القناة في خبر عاجل، أن "القاعدة الأميركية في حقل العمر بريف دير الزور تعرضت لقصف بـ15 صاروخاً بعد استهداف مقاتلات أميركية شاحنات مدنية".

وأوضحت، أن "طائرات حربية أميركية استهدفت مناطق في العمق السوري، بموازاة الحدود العراقية - السورية"، مشيرة الى ان "الغارات استهدفت شاحنات بـضربات جوية في العمق السوري عند حدود القائم - البو كمال".

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أنه "بالساعة (4:39) من تاريخ 2023/10/30 تم سماع (6) ضربات جوية في الجانب السوري في المنفذ السوري وعلى محيطه وبعد الاستفسار من الجانب السوري تبين استهداف 5 عجلات "تريلة براد" تحمل لوحات سورية وسائقي العجلات من الجنسية السورية تم تنفيذها من قبل الطائرات المسيرة".

ولم تعرف الخسائر البشرية حتى الان، وفقاً للمصدر.