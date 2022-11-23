قصف تركي يستهدف الأمن الكوردي المسؤول عن حماية مخيم الهول

شفق نيوز/ استهدف قصف جوي تركي مساء يوم الأربعاء، مواقع لقوى الأمن الكوردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول الذي يقبع فيه آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس، إن "الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) داخل المخيم"، فيما أفاد المرصد بأن الضربات استهدفت مواقع تلك القوات المسؤولة عن حماية المخيم في محيطه، "ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه".

وحذرت قوات سوريا الديموقراطية من محاولة فرار بعض العائلات في المخيم، الذي يؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم.

ويأتي القصف بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن العمليات الجوية التركية ضد الكورد بشمال سوريا ليست سوى البداية، وإن تركيا ستطلق عملية برية هناك في الوقت الملائم وذلك بعد تصاعد الضربات الانتقامية.

وقال أردوغان إن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية عن طريق "ممر أمني" مع ضمان وحدة أراضي كل من سوريا والعراق، حيث تنفذ أيضا عمليات تستهدف المسلحين الأكراد، وفقا لرويترز.

وتابع أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "مستمرون في العملية الجوية وسنضرب الإرهابيين بقوة من البر في أنسب وقت لنا".

وتسيطر تركيا ومسلحون سوريون موالون لها على مناطق حدودية إلى الغرب والشرق من كوبالي منذ توغلات عسكرية نفذتها في وقت سابق.

وبدأت نقرة عمليات جوية في مطلع الأسبوع للرد على تفجير بقنبلة أودى بحياة ستة أشخاص في إسطنبول قبل أسبوع. وتتهم السلطات التركية وحدات حماية الشعب الكوردية بالوقوف وراءه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب التورط فيه.