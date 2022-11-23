سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف تركي يستهدف الأمن الكوردي المسؤول عن حماية مخيم الهول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-23T20:00:51+0000
قصف تركي يستهدف الأمن الكوردي المسؤول عن حماية مخيم الهول

شفق نيوز/ استهدف قصف جوي تركي مساء يوم الأربعاء، مواقع لقوى الأمن الكوردية المسؤولة عن حماية مخيم الهول الذي يقبع فيه آلاف النازحين وأفراد من عائلات تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد متحدث والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس، إن "الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الأسايش) داخل المخيم"، فيما أفاد المرصد بأن الضربات استهدفت مواقع تلك القوات المسؤولة عن حماية المخيم في محيطه، "ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه".

وحذرت قوات سوريا الديموقراطية من محاولة فرار بعض العائلات في المخيم، الذي يؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم.

ويأتي القصف بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن العمليات الجوية التركية ضد الكورد بشمال سوريا ليست سوى البداية، وإن تركيا ستطلق عملية برية هناك في الوقت الملائم وذلك بعد تصاعد الضربات الانتقامية.

وقال أردوغان إن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية عن طريق "ممر أمني" مع ضمان وحدة أراضي كل من سوريا والعراق، حيث تنفذ أيضا عمليات تستهدف المسلحين الأكراد، وفقا لرويترز.

وتابع أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "مستمرون في العملية الجوية وسنضرب الإرهابيين بقوة من البر في أنسب وقت لنا".

وتسيطر تركيا ومسلحون سوريون موالون لها على مناطق حدودية إلى الغرب والشرق من كوبالي منذ توغلات عسكرية نفذتها في وقت سابق. 

وبدأت نقرة عمليات جوية في مطلع الأسبوع للرد على تفجير بقنبلة أودى بحياة ستة أشخاص في إسطنبول قبل أسبوع. وتتهم السلطات التركية وحدات حماية الشعب الكوردية بالوقوف وراءه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير ونفى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب التورط فيه.

related

منظمة دولية تكشف عن أرقام صادمة لوفيات الأطفال في مخيم الهول بسوريا

Date: 2021-09-23 13:06:57
منظمة دولية تكشف عن أرقام صادمة لوفيات الأطفال في مخيم الهول بسوريا

مقتل ٢٥ عنصرا من العمال الكوردستاني بغارة تركية شمالي العراق

Date: 2021-03-09 16:34:28
مقتل ٢٥ عنصرا من العمال الكوردستاني بغارة تركية شمالي العراق

وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

Date: 2021-02-27 21:01:08
وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

داخل مخيم الهول.. "أكثر الأماكن دموية على وجه الأرض"

Date: 2021-11-12 06:45:41
داخل مخيم الهول.. "أكثر الأماكن دموية على وجه الأرض"

التلفزيون السوري يعلن مقتل وإصابة خمسة أشخاص بقصف تركي

Date: 2021-03-19 19:49:17
التلفزيون السوري يعلن مقتل وإصابة خمسة أشخاص بقصف تركي

اليونيسيف تعلن مصرع ثلاثة اطفال بحريق في "الهول": يواجهون وصمة عار معيشية

Date: 2021-02-28 17:04:13
اليونيسيف تعلن مصرع ثلاثة اطفال بحريق في "الهول": يواجهون وصمة عار معيشية

مقتل 3 أجنبيات وطفلين برصاص "قسد" في مخيم الهول شرقي سوريا

Date: 2022-02-08 05:31:32
مقتل 3 أجنبيات وطفلين برصاص "قسد" في مخيم الهول شرقي سوريا

مقتل وجرح عناصر من قوات النظام السوري في قصف تركي شمال الحسكة

Date: 2021-08-05 11:44:26
مقتل وجرح عناصر من قوات النظام السوري في قصف تركي شمال الحسكة