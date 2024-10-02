قصف بيروت.. استهداف مركز صحي لحزب الله عبر بارجة حربية إسرائيلية

شفق نيوز/ استهدف صاروخ من بارجة حربية اسرائيلية فجر الخميس، مركز الهيئة الصحية التابع لحزب الله في منطقة الباشورة ببيروت.

وتسبب القصف الذي استهدف مبنى المركز باندلاع حريق كبير وانبعاث روائح شديدة، فضلاً عن إصابة عشرين شخصا.

وهذه الضربة هي الثانية التي تستهدف داخل العاصمة بيروت، بعد أن شن الطيران الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارة جوية استهدفت شقة سكنية في منطقة الكولا، فيما أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مقتل ثلاثة من عناصرها في الهجوم.

وتأتي هذه التطورات بعد مقتل ثمانية ضباط وجنود اسرائيليين وإصابة سبعة آخرين بجروح خلال المعارك مع حزب الله جنوب لبنان يوم الأربعاء، عقب ساعات من شن إيران هجوماً صاروخياً عنيفاً على مناطق ومواقع عدة داخل اسرائيل، كرد على اغتيال اسماعيل هنية، وحسن نصرالله، وجنرال إيراني كبير.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل ما سمّتها عملية "سهام الشمال" على مناطق عدة في لبنان، والتي تهدف لإضعاف حزب الله بحسب الجيش الإسرائيلي، وقد أسفر هذا التصعيد عن "مقتل أكثر من ألف لبناني، بينهم نساء وأطفال" بالإضافة لإصابة الآلاف، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.