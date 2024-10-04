قصف بريطاني - أمريكي يستهدف 3 مدن يمنية

شفق نيوز/ افادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة انصار الله (الحوثيون) اليوم الجمعة، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنّت سلسلة غارات على ثلاث مدن يمنية بينها صنعاء والحديدة الساحلية في غرب البلاد.

وقالت القناة إن القصف "الأميركي البريطاني استهدف صنعاء بأربع غارات (...) وسبع غارات على الحديدة وغارة على مدينة ذمار".

وأفاد مراسلو فرانس برس في صنعاء والحديدة بسماع دوي انفجارات قوية في المدينتين.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الولايات المتحدة أو بريطانيا. كما أن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين لم تفد عن الأضرار أو عن وقوع ضحايا جراء الغارات.

وتأتي هذه الغارات بعد أقل من أسبوع على ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن، رداً على استهداف المتمردين تل أبيب بهجوم صاروخي.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.

ومع تطورّ الأحداث في الشرق الأوسط، وسّع الحوثيون هجماتهم لتستهدف إسرائيل بصواريخ بالستية ومسيّرات.