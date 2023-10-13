قصف بالمدفعية.. اشتباك عنيف بين الجيشين اللبناني الإسرائيلي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، يوم الجمعة، بوقوع اشتباك عنيف بين الجيشين اللبناني الإسرائيلي.

وذكرت رويترز، أن المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع للجيش اللبناني قرب قرية الظاهرة في جنوب لبنان.

من جانبها أشارت قناة الميادين المقربة من حزب الله اللبناني، الى ان "الجيش اللبناني رد بقصف مدفعي على مواقع الجيش الإسرائيلي".

في السياق، ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله، أن "مدفعية الاحتلال الصهيوني تستهدف منطقة حرجية قرب موقع جل العلام القريب من الناقورة بجنوب لبنان".

وأوضحت أن "ما حصل في علما الشعب هو اقتراب مجموعة من الجدار الفاصل وكسره وحصل اشتباك مع العدو قبل أن تنسحب".

وتابعت أن "بعد انسحاب المجموعة استهدف الجيش الصهيوني نقطة لمجموعة اخضر بلا حدود ونقطة للجيش اللبناني في علما الشعب".

واعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصدنا إطلاق نار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة الى أن المدفعية ترد الآن على مصدره".

وفي السياق، ذكرت مصادر اسرائيلية بأن الجيش الاسرائيلي قصف عدة مواقع في الجنوب اللبناني.

من جهتها قالت قناة الجزيرة، إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة في القطاع الغربي جنوبي لبنان، اضافة الى بلدة راميا ومحيط بلدة العديسة في جنوب لبنان".