قصف الحدود العراقية السورية.. حزب الله ينعى والمرصد يرجح أن يكون اسرائيلياً

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، يوم السبت، حصيلة ضحايا القصف الأمريكي على الحدود العراقية السورية.

وقال في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الغارات التي استهدفت منطقة الحدود السورية العراقية في البوكمال خلفت 9 قتلى، منهم 6 غير سوريين و 3 سوريين عاملين مع الفصائل المدعومة من إيران، مشيراً في ذات الوقت إلى إصابة 27 بجراح خطيرة.

وبحسب المرصد، فقد استهدف القصف شحنة أسلحة ومواقع ومراكز تدريب، مبينا أنه تم استهداف شامل لعدة مواقع في آن واحد.

وتابع، أن أمريكا لم تتبنى الغارات عند الحدود السورية - العراقية، مرجحا أن تكون إسرائيل من تقف وراءها.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بمقتل وإصابة 20 عنصرا من الفصائل المسلحة بضربات جوية أميركية قرب الحدود السورية العراقية.

من جانبه أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل 4 من عناصره، في وقت تحدثت تقارير إخبارية بأنهم قتلوا مع آخرين إثر غارة أمريكية عند الحدود السورية العراقية.

ووفق بيانات النعي التي أصدرها الحزب، فإن القتلى هم حسن أكرم الموسوي، حيدر محمد المزاوي، ركان علي سيف الدين، وعباس محمد العجمي، مشيرا إلى أنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وأفادت مواقع إخبارية، بأن عناصر حزب الله الأربعة قتلوا عند الحدود السورية العراقية قرب معبر البوكمال، إثر غارات جوية شنتها طائرات مجهولة يعتقد أنها أمريكية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن "ثلاث غارات جوية ليلا بالقرب من معبر البوكمال أسفرت عن مقتل 6 مسلحين تدعمهم إيران".

ولفتت الوكالة إلى أن "الغارات أتت بعد ساعات من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها شنت هجوما على قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل بشمال العراق".

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن "أربعة من القتلى ينتمون لحزب الله في لبنان بينما الآخران سوريان".

ولم تعلق واشنطن على الفور على الغارات، رغم أنها أعلنت أنه تم التخطيط لغارات مماثلة على مواقع مجموعات مدعومة من إيران بعد تصاعد الهجمات خلال الشهرين الماضيين.

وأمر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات على الجماعات العراقية المدعومة من إيران في أعقاب هجوم صاروخي أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين.

يشار إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق" نفذت أكثر من مئة هجوم على المواقع الأمريكية في العراق وشرق سوريا دعما لغزة.

المصدر: موقع RT - أسوشيتد برس - المرصد السوري

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