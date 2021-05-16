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قصف اسرائيلي يودي بحياة مرافق الرئيس الفسلطيني.. صور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-16T13:14:55+0000
قصف اسرائيلي يودي بحياة مرافق الرئيس الفسلطيني.. صور

شفق نيوز/ أفادت حركة فتح الفلسطينية، يوم الاحد، بأن المرافق الشخصي للرئيس محمود عباس قتل خلال قصف اسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الاعلامي لحركة فتح منير الجاغوب، في تصريح صحفي، إن "حازم عادل القمع المرافق الشخصي للرئيس محمود عباس حتى العام ٢٠٠٧ استشهد في قصف طائرات الاحتلال لشارع الوحدة في وسط مدينة غزة".

وشنت طائرات حربية اسرائيلية غارات مكثفة ومتزامنة، فجر اليوم، على مناطق في قطاع غزة من ضمنها شارع الوحدة، في وسط المدينة.

وبحسب وزارة الصحة الفسلطينية فأن القصف اودى بحياة أكثر من 33 فلسطينياً بينهم 12 سيدة و 8 اطفال، بالاضافة الى 50 اصابة بجروح مختلفة معظمهم من الاطفال والسيدات فيما سميت بـ" مجزرة شارع الوحدة".

 

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