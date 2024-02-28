قصف اسرائيلي يستهدف محيط دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف "معادية" في محيط العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية، إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع بمحيط العاصمة السورية دمشق".

واضافت أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة حاولت استهدف بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق، فيما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها".

كما تحدثت وسائل إعلام تابع لحزب الله عن سماع دوي انفجار كبير في منطقة السيدة زينب في دمشق.

في حين قال المرصد السوري إن "الانفجارات في دمشق وريفها ناجمة عن قصف إسرائيلي".