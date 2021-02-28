قصف اسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

شفق نيوز / تعرض محيط العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد، إلى قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش السوري تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية معادية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق"، لافتة إلى أن "هذه الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ معادية".

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الهجمات الأخيرة على دمشق تتركّز ضد أهداف إيرانيّة فقط، ردا على هجوم استهدف الخميس الماضي، سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان"لافتة إلى أن "الهجوم جرى بالصواريخ من فوق الجولان".