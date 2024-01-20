قتلى بينهم مسؤول بالحرس الثوري الإيراني جراء قصف اسرائيلي على دمشق (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة السورية دمشق.

وقالت "سانا": "هجوم يرجح أنه إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في حي المزة في دمشق".

ونقلت الوكالة عن مراسلها قوله إن هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

غير أن أنباء تقارير تفيد بوقوع "انفجار ضخم في حي المزة وسط دمشق وأنباء عن استهداف إسرائيل لشخصية مهمة".

ولم تذكر الوكالة طبيعة المبنى السكني المستهدف ولا هوية من يقطنه، كما لم تتطرق لوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن،: "دوي انفجار في دمشق"، غير أنه لم يكشف تفاصيل أخرى عن سبب الانفجار.

وأكدت مصادر، في وقت لاحق، أن القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السبت تم بـ8 صواريخ.

قال مصدر في التحالف الإقليمي المؤيد لسوريا، في تصريحات لرويترز، إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني قتل وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة السورية وأنه سوي بالأرض.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الناتج عن غارة أوقع 5 قتلى.

وبحسب المرصد، فإن انفجارا عنيفا وقع في حي المزة، فيلات غربي العاصمة دمشق جانب مسجد المحمدي، ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من 4 طوابق، مما أدى لمقتل 5 في حصيلة أولية.

كما أدى الاستهداف لتدمير المبنى بشكل كامل، وكان يضم اجتماع لقيادات مقربة من إيران.

ويعرف الحي بكونه حيا أمنيا ويضم قيادات من ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.