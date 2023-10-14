قصف اسرائيلي على سوريا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، استهداف مواقع جنوب سوريا ردا على خروج قذائف صاروخية من المنطقة الجنوبية، فيما نقلت مصادر سورية استهداف ثاني اكبر مطار في البلاد.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه بعد إطلاق صاروخ من سوريا نحو الجولان، استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية، مصدر الإطلاق في الأراضي السورية.

وفي غضون ذلك؛ اعلن التلفزيون السوري استهداف مطار حلب الدولي للمرة الثانية خلال يومين.

من ناحيته؛ قال موقع "درعا 24"، إن قصفا إسرائيليا استهدف المنطقة الغربية من درعا، طال المنطقة الواصلة بين بلدتي تسيل وسحم الجولان.

وكان الجيش الإسرائيلي، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، لأول مرة عن قصف أهدافٍ في محافظتي "دمشق وحلب".

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي "أفيخاي أدرعي" في تصريحات له، إن قوات بلاده قصفت مطاري دمشق وحلب رداً على إطلاق قذائف هاون من سوريا. وتوعد "أدرعي" بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وسبقه ذلك إطلاق قذائف مدفعية وقذائف مورتر باتجاه سوريا الثلاثاء الماضي، بعد سقوط عدد من القذائف التي أطلقت من سوريا في مناطق مفتوحة على الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده أطلقوا النار "باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا".