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قصف اسرائيلي على دمشق وأنباء متضاربة بشأن الحصيلة وهوية القتلى

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-22T05:23:41+0000
قصف اسرائيلي على دمشق وأنباء متضاربة بشأن الحصيلة وهوية القتلى

شفق نيوز / أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بمقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين نتيجة قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وذكرت الوكالة أن إسرائيل "نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، لافتة إلى أن "الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وأسقط بعضها".

في المقابل، قدم المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة مغايرة للقصف الإسرائيلي، وأفاد بأنها أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، ثلاثة منهم سوريون وثلاثة من جنسيات (غير سورية)، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين".

وأوضح المرصد، أن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري، ومستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب (في دمشق)، مما أدى إلى تدميره بالكامل".

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