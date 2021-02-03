قصف اسرائيلي جديد يستهدف مواقع عسكرية في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحصول قصف اسرائيلي في ريف القنيطرة، استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام وفصائل تابعة لإيران، تزامنا مع محاولة المضادات الأرضية التابعة لدمشق التصدي للصواريخ.

ولم يشر المرصد لوقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 22 كانون الثاني، قصفا جويا إسرائيليا على الأراضي السورية، من فوق الأراضي اللبنانية، استهدف 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني ضمن قطعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سورية،.

وقال إن القصف تسبب بتدمير تلك المواقع بشكل كامل، فيما تسببت بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للنظام في محاولة منها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية بمقتل عائلة مكونة من”امرأة وزوجها وطفلين”، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة وهم “رجل مسن بجراح خطيرة وطفلين وامرأة”، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.