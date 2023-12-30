قصف اسرائيلي جديد على حلب والدفاع السورية تؤكد: خسائر مادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم السبت، أن إسرائيل استهدفت بقصف جوي جنوبي مدينة حلب شمالي سوريا ما أسفر عن خسائر مادية.

وجاء في بيان الدفاع: "حوالي الساعة 20: 17 من مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته؛ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، مشيرا إلى سقوط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار.

ولفت إلى ان 6 انفجارات عنيفة دوّت في المنطقة آنفة الذكر، وأسفر الاستهداف عن مقتل وإصابة 7 أشخاص.