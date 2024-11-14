قصف اسرائيلي جديد بمحيط السيدة زينب جنوبي دمشق

شفق نيوز/ دوت انفجارات جديدة مساء الخميس، بمحيط منطقة السيدة زينب، جنوبي دمشق، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام سورية عن قصف اسرائيلي.

وتعرضت سوريا الخميس إلى هجومين أحدهما استهدف منطقة المزة في دمشق، والآخر استهدف جسرًا في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان في وقت سابق من اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) أن 15 شخصًا قُتلوا وأصيب 16 آخرون في "عدوان إسرائيلي" على عدد من المباني السكنية على مشارف العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، وقالت إسرائيل إن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومقرًا لحركة "الجهاد" الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري سوري قوله إن المباني التي تم استهدافها تقع في المزة وقدسيا، وهما اثنان من أحياء غربي دمشق.