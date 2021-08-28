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قسد والتحالف الدولي يفجران نماذج لأسلحة كيماوية استخدمها داعش في هجوم كوباني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-28T09:13:39+0000
قسد والتحالف الدولي يفجران نماذج لأسلحة كيماوية استخدمها داعش في هجوم كوباني

شفق نيوز/ فجرت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي عددا من الألغام والقذائف من مخلفات تنظيم داعش، والتي جرى إزالتها خلال عمليات التمشيط من قبل منظمة رامكو RMCO بالتعاون مع منظمات دولية.

وقال الحساب الرسمي لمركز التنسيق والعمليات العسكرية لقسد على موقع تويتر اليوم السبت إن "هذه المخلفات تحمل بداخلها مواد كيماوية، كان التنظيم قد استخدم نماذج منها خلال هجومه على كوباني في سبتمبر من العام 2014."

ونوه أن "عملية التفجير جرت في منطقة خالية بريف الحسكة الجنوبي، بهدف إتلاف هذه المواد من مخلفات هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة كوباني وريفها، وإبعاد خطر هذه المواد عن الأهالي في شمال وشرق سوريا".

ومنذ مطلع العام الحالي شنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي عشرات العملية الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش النشطة في مناطق الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.

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