"قسد": مقتل 12 شخصاً بـ16 غارة تركية على شمال شرقي سوريا اليوم

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، مقتل 12 شخصاً بين مدنيين وعسكريين بسلسلة غارات جوية شنتها تركيا على شمال شرقي سوريا.

وذكرت "قسد"، القوات المدعومة من الولايات المتحدة، في بيان، أن "سرباً من الطائرات الحربية التركية، أغار في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في بادية (الرويشد)، في منطقة (الشدادي)، جنوبي الحسكة".

وأضافت، أن "الطيران التركي استهدف في غاراته نقطة عسكرية لقواتنا، إضافة إلى منازل سكنية لعمال مدنيين، وكذلك استهدف سيارة مدنية كانت تقل رعاة للغنم على طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة، حيث شن أكثر من 16 غارة جوية على المنطقة".

وتابعت أن الغارات أدت إلى مقتل "4 من المقاتلين، و6 عمال مدنيين، إضافة إلى اثنين من رعاة الغنم".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يهمين عليها المقاتلون الكورد، على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكوردية امتداداً لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الكورد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد.