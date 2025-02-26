"قسد": مقتل 12 شخصاً بـ16 غارة تركية على شمال شرقي سوريا اليوم
شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، مقتل 12 شخصاً بين مدنيين وعسكريين بسلسلة غارات جوية شنتها تركيا على شمال شرقي سوريا.
وذكرت "قسد"، القوات المدعومة من الولايات المتحدة، في بيان، أن "سرباً من الطائرات الحربية التركية، أغار في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في بادية (الرويشد)، في منطقة (الشدادي)، جنوبي الحسكة".
وأضافت، أن "الطيران التركي استهدف في غاراته نقطة عسكرية لقواتنا، إضافة إلى منازل سكنية لعمال مدنيين، وكذلك استهدف سيارة مدنية كانت تقل رعاة للغنم على طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة، حيث شن أكثر من 16 غارة جوية على المنطقة".
وتابعت أن الغارات أدت إلى مقتل "4 من المقاتلين، و6 عمال مدنيين، إضافة إلى اثنين من رعاة الغنم".
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يهمين عليها المقاتلون الكورد، على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الكورد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
وتعتبر أنقرة الوحدات الكوردية امتداداً لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.
وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الكورد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد.