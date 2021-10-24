"قسد" تؤكد مقتل ثلاثة من مقاتليها بقصف جوي تركي شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من مقاتليها بقصف لطائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة في مدينة كوباني الكوردية شمالي سوريا.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "يوم أمس السبت توجه ثلاثة من مقاتلينا من بلدة صرين إلى مدينة كوباني بهدف تلقي العلاج، وأثناء عودتهم تعرضوا إلى هجوم من قبل طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي (SIHA) في تمام الساعة 17:40".

وبينه أنه "على إثرها استشهد مقاتلونا هوزان قامشلو، وكلي حلب، وآمد عفرين".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، بأن طائرة تركية مسيرة استهدفت سيارة على طريق كوباني – حلب، ما أدى لمقتل ثلاثة اشخاص.

وأوضح المراسل أن الطيران المسير التركي يحلق منذ أيام في سماء مدينة منطقة كوباني وتل رفعت شمالي سوريا.

ويوم الأربعاء الماضي استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقل الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابع للإدارة الذاتية في كوباني بكر جرادة، مما أدى لإصابته وفقدان اثنين من عاملي الادارة الذاتية لحياتهما وإصابة مدنيين آخرين بجراح متفاوتة.

ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منتصف الشهر الجاري، بعملية عسكرية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال أردوغان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام تركية، إن "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وأضاف "نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا"، مردفا "عازمون على القضاء على التهديدات التي مصدرها من هناك (شمال سوريا) إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا الخاصة".

وتشهد مناطق ريف الحسكة الشمالي قصف شبهي يومي من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لها على مناطق سيطرة قسد في قرى ريف تل تمر.