"قسد" تؤكد استعدادها للانضمام إلى الجيش السوري الجديد

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الثلاثاء، عن استعدادها للانضمام إلى الجيش السوري الجديد إلا أنها اشترطت إجراء مناقشات قبل المضي بذلك.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، إنه "مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري الجديد لكن الأمر يحتاج لمناقشات".

وأضاف "نستعد لأي حرب مهما كان الثمن وأيضاً جاهزون للخيار الدبلوماسي ونحن منذ 20 يوماً نواجه الفصائل الموالية لتركيا".

وتابع "تركيا تحاول السيطرة على مزيد من الأراضي السورية ونحن نشكل عقبة أمام الطموحات التركية في سوريا".

وأوضح شامي "حزب العمال الكوردستاني موجود داخل الأراضي التركية وقواتنا غير متواجدة على الشريط الحدودي مع تركيا وإنما قوات أمن كوردية".

وأكد أنه "لا يوجد أي اتفاق بشأن منبج والجانب الأميركي يصر أن تكون محايدة".

وأردف قائلاً "لا يوجد أي خرق من جانب قوات سوريا الديمقراطية وما يتحدث به الجانب التركي هي حجج معهودة منه منذ العام 2011. المخططات التركية تتجاوز أساساً مناطق شمال وشرق سوريا".

وذكر شامي أن "تركيا تحاول استغلال الفرص في مسألة وجود فراغ في السلطة في دمشق، لمحاولة التمدد في المناطق السورية وهذه سياسة استعمارية لا يمكن تجاهلها".