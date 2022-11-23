"قسد" توقف التنسيق مع التحالف الدولي بسبب "صمت" واشنطن على القصف التركي

شفق نيوز/ أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" مساء يوم الأربعاء، أنها أوقفت التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش"، بعد القصف التركي على سوريا.

وقال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إنهم أوقفوا القتال ضد "داعش" بسبب الهجمات التركية.

وصرح مظلوم عبدي بأن الدولة التركية تستهدف المدنيين، وتريد احتلال أرضهم.

وأضاف مظلوم عبدي أن القوى ذات الصلة يجب أن تقوم بواجبها، مشيرا في السياق إلى أنه لن يصدر رد على أي هجوم استهدفهم.

وكان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حذر من حدوث فاجعة كبرى جراء القصف التركي الذي طال عددا من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.

وقال عبدي في تغريدة على "تويتر" إن هذا القصف ليس لصالح أي طرف.