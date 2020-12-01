"قسد" توضح حقيقة استلامها طائرات من التحالف الدولي.. صورة

شفق نيوز/ نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الكورد يوم الثلاثاء استلامها لطائرات استطلاع من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وتداول نشطاء وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمقاتلين من مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية وهم يحملون طائرة استطلاع أمريكية قيل أن التحالف الدولي قدمها للمجلس.

وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي أن "الطائرات هي للتحالف الدولي تم التقاط صور معها من قبل المقاتلين ولم تسلم للمجلس".

وأوضحت قسد أن "التحالف الدولي ومجلس دير الزور العسكري عملهما مشترك في محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة لداعش الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة".

وبالرغم من تأكيد التحالف الدولي مراراً على استمراره بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في اطار مكافحة تنظيم داعش وخلاياه، إلا أن مصادر وكالة شفق نيوز أكدت بأن التحالف الدولي بقيادة أمريكيا يتجنب تسليم معدات عسكرية ثقيلة ومتطورة لقسد خشية اغضاب تركيا.

وقال نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الجنرال كيفين كوبسي، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعدة عسكرية أمريكية بمنطقة الإدارة الذاتية الكوردية إن "التحالف ملتزم بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية لأن الحرب ضد داعش لم تنتهي".

وقوات سوريا الديمقراطي شريك رئيسي للتحالف الدولي في سوريا لمحاربة داعش، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.