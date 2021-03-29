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"قسد" تنهي عملياتها في القطّاع الأول من مخيم الهول باعتقال 23 داعشياً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-29T18:52:06+0000
"قسد" تنهي عملياتها في القطّاع الأول من مخيم الهول باعتقال 23 داعشياً

شفق نيوز/ أفاد المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطي في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الاثنين، بإنهاء العمليات في القطّاع الأول من مخيم الهول شرقي الحسكة.

وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوى الأمنية المشاركة في الحملة الإنسانية والأمن أنهت عملياتها ضمن القطّاع الأول الخاص باللاجئين العراقيين، وألقت القبض على 23 داعشيا في مخيم الهول"، لافتا الى "العثور على خندق وألبسة عسكرية ومجموعة من الحواسيب تحوي ملفات متعلقة بداعش".

ونوه المركز الى "تجديد قاعدة البيانات لـ4086شخصًا من القاطنين في القطّاع".

وكانت الأسايش قد أعلنت صباح امس الأحد، إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمالي سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

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