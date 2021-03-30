قسد تمنع "مسؤولاً كبيراً" في حزب البعث من المشاركة باجتماع في الحسكة

شفق نيوز/ منعت قوات سوريا الديمقراطية الأمين العام المساعد لحزب البعث هلال الهلال من المشاركة في اجتماع لفرع حزب البعث في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

ويعتبر هلال الهلال الرجل الثاني بعد الرئيس السوري بشار الأسد في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز؛ إن "هلال الهلال وصل صباح الأثنين إلى مطار القامشلي الدولي الذي يقع تحت سيطرة الحكومة السورية".

وأضاف المصدر؛ أن "قوات سوريا الديمقراطية منعت الهلال من التوجه إلى مدينة الحسكة للمشاركة في اجتماع فرع الحسكة لحزب البعث ما اضطر الأخير للعودة إلى دمشق".

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرابة 40 قرية في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.

وشهدت مدينتي القامشلي والحسكة مطلع العام الجاري توتر بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين وفرض الإدارة الذاتية حصاراً على مناطق الحكومة السورية لأكثر من 15 يوماً قبل توسط القوات الروسية لحل الخلافات بين الطرفين.