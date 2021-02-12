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"قسد" تلقي القبض على 9 دواعش في ريف دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-12T14:30:08+0000
"قسد" تلقي القبض على 9 دواعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الجمعة، عن اعتقال تسعة أعضاء من عناصر تنظيم داعش خلال عمليتين أمنيتين في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي نفذت يوميّ الأربعاء والخميس الماضيين عمليتين منفصلتين، أسفرت الأولى عن اعتقال ثمانية من عناصر التنظيم، وفي الثانية اعتقلت عنصراً آخر.

وأضاف أنه تم خلال العمليتين ضبط كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزت الاتصال كانت بحوزة المعتقلين.

وعلى صعيد متصل، وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لـ"قسد"، انفجرت اليوم في بلدة محيميدة بالريف الغربي لدير الزور.

وأوضح المصدر أن "العبوة زرعت على جانب الطريق العام  وتسبب التفجير بإصابة ثلاثة عناصر من قسد بجروح فيما تعرضت السيارة لأضرار كبيرة".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي حملة عسكرية واسعة ضد خلايا داعش في كامل صحراء دير الزور ووصولاً إلى الحدود العراقية السورية.

ويشهد ريف دير الزور عمليات متكررة لخلايا تنظيم داعش تستهدف عاملين وموظفين في الإدارة الذاتية ووجهاء عشائر وعناصر أمنية وعسكرية تابعة للإدارة الذاتية.

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