"قسد" تكشف حقيقة هروب "دواعش" من سجن الحسكة إلى العراق

شفق نيوز / نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، هروب عناصر من تنظيم داعش بعد فرارهم من سجن غويران في محافظة الحسكة السورية، إلى العراق.

وقال عضو القيادة العامة لـ"قسد" محمود برخودان، لوكالة "روسيا اليوم"، إن "223 عنصراً من داعش قتلوا" منذ محاولة الفرار من السجن وحتى الآن، مفنداً في الوقت نفسه، "شائعات وصول 200 عنصر من تنظيم داعش إلى هنا أو هناك".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بأن حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" القابعين في سجن الصناعة بالحسكة السورية، فروا بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 كانون الثاني الجاري.

والهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن غويران، هو ”الأكبر والأعنف“ منذ إعلان القضاء على خلافته في آذار/ مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

ونزح آلاف الأشخاص من منازلهم في شمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين القوات الكوردية وتنظيم داعش على إثر هجوم شنّه الأخير على سجن يضم معتقلين منه، وفق إحصائية للأمم المتحدة.