"قسد" تقبض على 3 دواعش في ريف الحسكة الجنوبي

شفق نيوز/ أعلن المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق سويا، يوم الأربعاء، أن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة ألقت القبض على ثلاثة من عناصر داعش في منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المعتقلين من ريف دير الزور هم "عصمان عيد الأحمد، الملقب أبو تيم، من قرية سعلو مواليد 1986، وعبد الله أحمد الخلف الملقب أبو نجم، من قرية الحريجية مواليد 1973، وشاهر حسن الخلف الملقب أبو حمزة، من قرية الحجنة مواليد 1975".

وأشار الى ان قوات مكافحة الإرهاب ضبطت بحوزة المعتقلين أسلحة وذخائر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش"، عن لقاء القبض على القاضي الشرعي لداعش الإرهابي، في مخيم الهول شرق الحسكة.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "(أبو محمد الجميلي) من محافظة الأنبار العراقية، مواليد 1959، كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق وانضم بعدها لصفوف تنظيم داعش كأمير شرعي ومفتي واستمر بعمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول".

وكانت الأسايش قد أعلنت يوم الأحد الماضي، إطلاق حملة أمنية يشارك فيها 5000 عنصر من أسايش وقسد في مخيم الهول شمالي سوريا، وانها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.