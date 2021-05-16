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"قسد" تقبض على عنصرين من داعش بريف دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-16T12:11:59+0000
"قسد" تقبض على عنصرين من داعش بريف دير الزور

شفق نيوز/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، القبض على عنصرين من تنظيم داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها استولت على دراجة نارية مفخخة وعبوتين ناسفتين بريف دير الزور الشرقي، مشيرة إلى أن هذا يأتي استكمالاً للعملية الأمنية التي نفذتها قواتها في اليوم الأول من عيد الفطر.

وألقت قوت سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الخميس الماضي، القبض على 39 عنصراً في خلية تابعة لداعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال عيد الفطر في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطيّة سراح عدداً من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد الانتهاء من التحقيقات معهم، فيما بقي البعض قيد الاعتقال بعد ثبوت الأدلة على تعاملهم مع خلايا نائمة لتنظيم داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

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