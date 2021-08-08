"قسد" تقبض على عنصرين من داعش بريف الحسكة

شفق نيوز/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الأحد، وبدعم من التحالف الدولي، القبض على عنصرين من تنظيم داعش في منطقة تل الجاير بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بأن العنصرين كانا يخططان لعمليات الاغتيال وتسهيل تنقل عناصر داعش بين مناطق سري كانييه (رأس العين) وريف دير الزور".

وأضافت "قسد" بأنها صادرت معدات تقنية ومستندات كانت بحوزة العنصرين .

وتستمر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبدعم من التحالف الدولي في حملة مكافحة خلايا داعش المتبقية في المنطقة لمنع استمرار نشاطهم.