قسد تعلن إلقاء القبض على 14 عضوا من خلايا تنظيم داعش بدير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجمعة، تنفيذها لعملية خاصة ضد خلايا تنظيم داعش في ريف دير الزور ليلة الخميس.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها اعتقلت 14 عنصرا من خلايا التنظيم في بلدتي الصور وكسرة بريف ديرالزور.

وفي السياق، أكدت "قسد" قتلها لثلاثة عراقيين من تنظيم داعش في عملية قرب قرية أبو نتل في مدينة الصور بديرالزور.

وسبق أن أعلنت قسد الأحد (27 كانون الاول 2020)، إلقاء القبض على عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بريف ديرالزور السورية.

وذكرت "قسد" في تغريدة على حسابها في تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أنها وخلال عملية أمنية بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ألقت القبض على عضو في خلية لتنظيم في منطقة العزبة شمالي ديرالزور.