"قسد" تعلن عن هدنة دائمة مع ميليشيا الدفاع الوطني

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، عن التوصل إلى هدنة دائمة مع ميليشيا الدفاع الوطني، شريطة عدم قيام الأخيرة بأي خروق للهدنة.

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بضمانة قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية تم التوصل إلى هدنة دائمة إن لم تظهر أي خروق من ميليشيا الدفاع الوطني تجاه قواتنا".

وأضاف "يمكن لأهالي (حي طي) الذين خرجوا من منازلهم بسبب التصعيد الذي قامت به الميليشيا، ويرغبون بالعودة الى منازلهم، مراجعة نقاطنا الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم، اعتباراً من يوم غد الاثنين".

وأكد أن "حماية الأهالي هي من واجباتنا وأولوياتنا وأن أهالي حي طي هم جزء أساسي من مدينة قامشلو، مدينة التآخي والعيش المشترك، معاهدينهم ببذل الغالي والنفيس في الحفاظ على حياتهم آمنة كريمة".