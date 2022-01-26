سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"قسد" تعلن استعادة السيطرة على كامل "سجن داعش" في الحسكة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-26T14:10:44+0000
"قسد" تعلن استعادة السيطرة على كامل "سجن داعش" في الحسكة

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، عن استعادتها السيطرة بالكامل على سجن الصناعة الذي يضم مسلحي داعش في مدينة الحسكة واستسلام جميع عناصر التنظيم المتواجدين فيه.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "تم تتويج حملة مطرقة الشعوب العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش".

ونشرت "قسد" على صفحتها في "فيسبوك" مقطع فيديو تظهر دفعات جديدة من عناصر "داعش" استسلموا إلى قواتها في سجن الصناعة.

وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين "قسد" وقوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) من جانب و"داعش" من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا "داعش" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم منذ عام 2019.

واستقدمت "قسد" في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة مسلحي التنظيم الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.

related

خطر داعش يلاحق 850 طفلاً في سجن "غويران"

Date: 2022-01-26 05:57:19
خطر داعش يلاحق 850 طفلاً في سجن "غويران"

قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-05-18 10:00:19
قائد "قسد" يؤكد بقاء قوات التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا

تشكيلات عسكرية كوردية جديدة في ثلاث مدن سورية

Date: 2019-06-19 16:08:31
تشكيلات عسكرية كوردية جديدة في ثلاث مدن سورية

"قسد" تطلق عملية أمنية في ريف دير الزور

Date: 2021-05-19 14:42:59
"قسد" تطلق عملية أمنية في ريف دير الزور

تركيا تعلن اصابة 181 هدفا لقوات سوريا الديمقراطية

Date: 2019-10-10 07:52:35
تركيا تعلن اصابة 181 هدفا لقوات سوريا الديمقراطية

قسد تتوعد باستعادة المناطق المحتلة وتتطلع للحوار مع دمشق

Date: 2021-08-01 12:42:22
قسد تتوعد باستعادة المناطق المحتلة وتتطلع للحوار مع دمشق

سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم "المرتزقة": الطريق الدولي مؤمن وتحت سيطرتنا

Date: 2019-10-12 12:57:18
سوريا الديمقراطية تتصدى لهجوم "المرتزقة": الطريق الدولي مؤمن وتحت سيطرتنا

"قسد" تؤكد مقتل ثلاثة من مقاتليها بقصف جوي تركي شمالي سوريا

Date: 2021-10-24 10:55:01
"قسد" تؤكد مقتل ثلاثة من مقاتليها بقصف جوي تركي شمالي سوريا