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"قسد" تعتقل 11 شخصاً من أعضائها بتهم الفساد والسرقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-09T17:47:58+0000
"قسد" تعتقل 11 شخصاً من أعضائها بتهم الفساد والسرقة

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد"، يوم الأحد، اعتقال 11 شخصاً من العاملين في مؤسساتها بتهم الفساد والسرقة والتزوير.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها بعد التحقيقات التي أجرتها خلال شهر نيسان الماضي، ثبت تورط 11 من اعضائها بأعمال السرقة والفساد وتزوير المستندات والوثائق.

وأكدت أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم هم من أعضاء مؤسساتها في مدينة الحسكة.

وما تزال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تواصل حملتها في مكافحة الفساد، وتزوير الوثائق، والرشوة وانتهاكات وحالات أخرى، ضمن الحملة التي أطلقتها لتطهير مؤسساتها في شمال وشرق سوريا.

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