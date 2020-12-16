"قسد" تعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الأربعاء، عن اعتقال عضو خلية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف ديرالزور الشمالي.

وقالت "قسد" على موقعها الرسمي على تطبيق "تويتر" إن وحدات أمنية تابعة لها و بدعم جوي من التحالف الدولي ألقت القبض على عضو خلية "إرهابية" في منطقة غريبة بريف ديرالزور الشمالي.

وأضافت "إنه كان يعمل في تهريب عوائل وعناصر تنظيم "داعش" (..) ويتعاون مع خلايا التنظيم في تنفيذ التفجيرات والاغتيالات".

وأشارت إلى أنها صادرت كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزته.

وكان النائب العام لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" كيفين كوبسي قد قال خلال مؤتمر صحفي في قاعدتهم بمدينة رميلان ٢٤ نوفمبر المنصرم أن التحالف الدولي سيستمر في تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لأن الحرب ضد داعش لم تنته في شمال وشرق سوريا.

و"قسد" شريك رئيسي للتحالف الدولي في محاربة داعش منذ عام 2014، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.