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"قسد" تعتقل اثنين من عناصر داعش في دير الزور والقامشلي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-21T19:04:27+0000
"قسد" تعتقل اثنين من عناصر داعش في دير الزور والقامشلي

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش في ريفيّ دير الزور والقامشلي، شمال شرق سوريا.

وأوضحت "قسد" في تغريدة على في حسابها الرسمي في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية القت القبض على عضو مهم في إحدى خلايا تنظيم داعش، خلال عملية جرت في قرية جاسم بمنطقة الصور في الريف الشمالي لدير الزور".

واشارت الى انها صادرت "كمية من الأسلحة والمعدات كانت بحوزته، ضمن خطوات تأمين المنطقة ومنع نشاط خلايا التنظيم الإرهابي من الإخلال بالأمن ونشر الفوضى"، مضيفة ان الخلية كانت تعمل في تسهيل تأمين الأسلحة ونقلها إلى التنظيم.

فيما أعلن المركز الإعلامي لـ"قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات سوريا الديمقراطية القت القبض على داعشي في بلدة تل الحميس في ريف القامشلي الجنوبي، ، مشيرا الى مصادرة كمية من الأسلحة والمعدات كانت بحوزته الداعشي.

وبين ان العمليتين جرت بدعم من التحالف الدولي.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال عمليتين امنيتين يوم الأمس الثلاثاء، القبض على ٦ عناصر من خلايا داعش في مركدة جنوب الحسكة والحوايج شرق دير الزور.

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