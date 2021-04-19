"قسد" تطيح بـ6 دواعش بريفي الحسكة ودير الزور

شفق نيوز/ اعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، القبض على ستة عناصر من داعش في ريفي الحسكة ودير الزور.

وذكر المركز الاعلامي لقسد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات "قسد" وبدعم من التحالف الدولي نفذت عمليتين مشتركتين في مركدة بريف الحسكة وفي الحوايج بريف ديرالزور.

وأكدت اعتقال خمسة دواعش في الحوايج، وداعشي واحد في بلدة مركدة، كما وضبطت بحوزتهم أسلحة ومعدات.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا "قسد" في 14 نيسان/ ابريل الجاري عملية أمنية في ريف ديرالزور الشمال الشرقي لملاحقة فلول داعش.