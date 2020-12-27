سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"قسد" تطيح بعنصر من داعش في ريف دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-27T20:57:17+0000
"قسد" تطيح بعنصر من داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بريف ديرالزور السورية.

وذكرت "قسد" في تغريدة على حسابها في تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أنها وخلال عملية أمنية بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، القت القبض على عضو في خلية لتنظيم في منطقة العزبة شمالي ديرالزور.

وأشارت إلى مصادرة كمية من الاسلحة والمعدات كانت بحوزته.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد أعلنت في 21 من الشهر الجاري، عن إلقاء القبض على 6 عناصر من خلايا تنظيم داعش في عملتين منفصلتين بمشاركة التحالف الدولي في محافظتي الحسكة وديرالزور السوريتين.

related

اجتماع "طارئ" لوضع حد لحرق مقرات الوطني الكوردي في سوريا

Date: 2020-12-18 19:41:30
اجتماع "طارئ" لوضع حد لحرق مقرات الوطني الكوردي في سوريا

قائد قسد: لا عودة بسوريا لما قبل2011 ولا حل دون الكورد

Date: 2020-02-17 14:00:25
قائد قسد: لا عودة بسوريا لما قبل2011 ولا حل دون الكورد

قسد تكشف عن خطة الإجلاء من رأس العين

Date: 2019-10-20 12:45:35
قسد تكشف عن خطة الإجلاء من رأس العين

أردوغان: انتهى الكلام.. تركيا ستنفذ عمليات برية وجوية شرقي الفرات

Date: 2019-10-05 11:45:53
أردوغان: انتهى الكلام.. تركيا ستنفذ عمليات برية وجوية شرقي الفرات

قائد "قسد" يعلن اتفاقاً مع روسيا على دخول قواتها إلى 3 بلدات شمال شرق سوريا

Date: 2019-12-01 21:49:40
قائد "قسد" يعلن اتفاقاً مع روسيا على دخول قواتها إلى 3 بلدات شمال شرق سوريا

أول رد من قسد على تهديدات أردوغان باجتياح شرقي الفرات

Date: 2019-10-05 13:03:46
أول رد من قسد على تهديدات أردوغان باجتياح شرقي الفرات

إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

Date: 2020-12-01 12:25:43
إيران توضح حقيقة مقتل قائد بالحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

Date: 2020-06-28 08:47:19
غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق