"قسد" تطيح بعنصر من داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على عضو في خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بريف ديرالزور السورية.

وذكرت "قسد" في تغريدة على حسابها في تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أنها وخلال عملية أمنية بمشاركة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، القت القبض على عضو في خلية لتنظيم في منطقة العزبة شمالي ديرالزور.

وأشارت إلى مصادرة كمية من الاسلحة والمعدات كانت بحوزته.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد أعلنت في 21 من الشهر الجاري، عن إلقاء القبض على 6 عناصر من خلايا تنظيم داعش في عملتين منفصلتين بمشاركة التحالف الدولي في محافظتي الحسكة وديرالزور السوريتين.